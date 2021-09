Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Christiansgasse

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 08:50 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW 118i von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der BMW war in Fahrtrichtung Schloßstraße circa 10 Meter vor der Einmündung Horebstraße geparkt. Das verursachende Fahrzeug fuhr wohl zu dicht an dem BMW vorbei, so dass Außenspiegel und Motorhaube beschädigt wurden. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell