Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sieben Katalysatoren gebrauchter Fahrzeuge entwendet

Münchweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 10:35 Uhr, entwendeten unbekannte Täter bei einem Autohandel in der Lazarettstraße an sieben Gebrauchtfahrzeugen die Katalysatoren. Diese wurden vermutlich mittels Rohrschneider abgetrennt. Das Gelände ist komplett umzäunt. Aus einem Geräteschuppen, dessen Tür aufwendig aufgebrochen wurde, wurden zudem ein roter Kompressor und eine Kabeltrommel entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

