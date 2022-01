Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Kellerbrands in der Heidelberger Altstadt alarmiert. Kurz vor 18 Uhr meldeten Zeugen, dass durch die Lüftungsgitter im Kellerbereich eines Hotels in der Neuen Schloßstraße schwarzer Rauch dringen würde. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr Altstadt konnte der Brandherd in einem Kellerraum ausgemacht und gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

