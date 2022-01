Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Körperlicher Übergriff auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht!

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 11:40 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Speyerer Straße Opfer von Faustschlägen. Der 55-Jährige war gerade auf genanntem Parkplatz in Richtung eines Nonfood-Händlers unterwegs, als er unvermittelt von einem bisher unbekannten Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Täter war in Begleitung eines weiteren, unbekannten Mannes. Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt, ca. 175 cm groß, von dunklem Teint und normaler Statur gewesen sein. Beide sollen eine schwarze Hose und eine schwarze Daunenjacke getragen haben. Der Täter habe dunkle, kurze Haare gehabt und soll weiße Sportschuhe, sowie am kleinen und Ringfinger der rechten Hand jeweils einen Silberring getragen haben. Sein Begleiter habe ebenfalls dunkle, kurze Haare gehabt, welche nach hinten gegelt waren. Dieser soll schwarze Sportschuhe getragen haben. Beide hätten eine medizinische MNB getragen.

Das Polizeirevier Hockenheim bittet Zeugen, die die Tat beobachtet, oder Hinweise auf den Täter bzw. dessen Begleiter geben können, sich unter der Rufnummer 06205 2860-0 zu melden.

