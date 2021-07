Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter angegriffen und verletzt

Eppingen-Richen (ots)

Ein 34-jähriger Zugbegleiter ist am gestrigen Sonntagabend (18.07.2021) gegen 21:30 Uhr in einer Stadtbahn der Linie S5 in Richtung Ittlingen von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte der Unbekannte bei einer Fahrscheinkontrolle auf Höhe des Bahnhofs Richen gegenüber dem 34-Jährigen wohl das Ticket einer anderen Person vor. Nachdem der Zugbegleiter den versuchten Betrug offenbar bemerkt hatte, soll der Unbekannte den Geschädigten zu Boden gestoßen und versucht haben, das Ticket zurückzuerlangen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige wohl und konnte von den alarmierten Kräften der Landespolizei nicht mehr angetroffen werden. Der 34-jährige Zugbegleiter wurde durch den Angriff an den Armen, den Knien und dem rechten Auge leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. Gegen den unbekannten Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971318882600 bei dem ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn zu melden.

