Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jähriger schlägt 61-jährigen Mann

Ulm / Beimerstetten (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 61-jährigen Mannes ist es am vergangenen Freitagabend (16.07.2021) gegen 18:15 Uhr in einem Regionalzug zwischen Ulm und Beimerstetten gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand verhielt sich ein 20 Jahre alter Fahrgast während der Fahrt des Go-Ahead-Zuges Richtung Beimerstetten offenbar aggressiv gegenüber seiner mitfahrenden Begleiterin. Der 61-jährige Fahrgast soll auf die lautstarke Streitigkeit aufmerksam geworden sein und versucht haben, die Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und dessen Begleiterin zu schlichten. Daraufhin ging der deutsche Staatsangehörige den älteren Reisenden offenbar verbal an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff eine Rötungen und Schwellung an der Schläfe. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei stellte die Identität des mit 2,5 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen nach der Ankunft des Zuges am Bahnhof Beimerstetten fest. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell