Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Als Kontrolleur ausgegeben und Reisende angegriffen

Stuttgart / Kornwestheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am vergangenen Samstagmorgen (17.07.2021) in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen gegenüber einer 28-Jährigen als Mitarbeiter des Prüfdienstes ausgegeben und diese anschließend körperlich attackiert. Die junge Frau stieg bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 05:30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in den hinteren Teil der S-Bahn ein, wo sich neben ihr wohl bereits vier unbekannte männliche Fahrgäste aufhielten. Auf der anschließenden Fahrt in Richtung Bietigheim-Bissingen soll einer dieser Männer die spätere Geschädigte dann angesprochen, sich als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben und das Vorzeigen eines Tickets verlangt haben. Da die junge Frau aufgrund der Umstände offenbar Zweifel hatte, soll sie von dem Mann einen Nachweis bezüglich seiner Tätigkeit gefordert haben. Der Unbekannte versuchte als Reaktion darauf wohl die 28-Jährige anzugreifen und mit der Faust zu schlagen. Dies konnte jedoch offenbar durch einen eingreifenden Zeugen verhindert werden, woraufhin es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein soll. Am Bahnhof Kornwestheim soll der Tatverdächtige schließlich ausgestiegen sein und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Eine eingeleitete Fahndung der von einer Zeugin alarmierten Landespolizei blieb erfolglos. Der unbekannte Mann ist offenbar 1,80-1,85 Meter groß, 20-25 Jahr alt und korpulent. Er soll dunkelblonde Haare, relativ große Augen und ein Tattoo am linken Oberarm haben. Zur Tatzeit trug er wohl einen grauen Pulli, eine Jeans und schwarz-weiße Nike Sneakers. Zeugen, speziell der einschreitende Fahrgast, werden gebeten sich bei der wegen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell