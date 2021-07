Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Flasche geworfen, Widerstand geleistet und Beamten bespuckt

Ludwigsburg / Stuttgart (ots)

Ein 25-jähriger Mann wurde am Samstagabend (10.07.2021) in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er zuvor am Ludwigsburger Bahnhof Bundespolizisten bespuckte, Widerstand leistete und in Stuttgart grundlos eine Flasche auf mehrere Personen warf. Gegen 21:00 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei den 25-Jährigen erstmals am Ludwigsburger Bahnhof an, wo er am Bahnsteig einer polizeirechtlichen Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Der junge Mann weigerte sich im weiteren Verlauf sich auszuweisen und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Im Rahmen einer darauffolgenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten begann der nigerianische Staatsangehörige die Polizisten zu beleidigen und schlug um sich, weshalb er gefesselt und für Folgemaßnahmen mit dem Dienstfahrzeug zum Bundespolizeirevier in Stuttgart verbracht wurde. Hierbei bespuckte der mit knapp 1,4 Promille Alkoholisierte außerdem einen der eingesetzten Beamten und traf ihn am Arm. Als der bereits polizeibekannte Mann sich auf der Dienststelle beruhigt hatte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen zunächst auf freien Fuß gesetzt. Unmittelbar danach soll der 25-Jährige gegen 22:40 Uhr in der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof wohl völlig grundlos eine leere Glasflasche in Richtung mehrerer Unbeteiligter geworfen haben, jedoch ohne jemanden zu treffen. Die von Zeugen alarmierten Bundespolizisten verbrachten den bereits bekannten Mann wiederum unter Widerstandshandlungen zurück zum Revier und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem aufgrund des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

