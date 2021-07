Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Schlagstock zugeschlagen

Tübingen (ots)

Mehrere bislang unbekannte Männer haben am frühen Sonntagmorgen (11.07.2021) gegen 04:00 Uhr am Tübinger Bahnhof einen 19- und einen 22-Jährigen angegriffen und verletzt.

Die beiden späteren Geschädigten waren aus bislang noch ungeklärten Gründen offenbar am Bahnsteig 1 mit einer Gruppe von 6-8 unbekannten Männern in eine verbale Streitigkeit geraten. Im Laufe dieser Streitigkeit soll einer der Unbekannten den 19-Jährigen mit der flachen Hand gegen das rechte Ohr geschlagen haben, woraufhin dieser wohl von der Tatörtlichkeit flüchtete. Sein Begleiter wurde im Anschluss offenbar durch mehrere Tatverdächtige gemeinschaftlich angegriffen, welche hierbei unter anderem mit einem Schlagstock auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Auch als der Geschädigte bereits am Boden lag haben die Männer ihren Angriff wohl fortgesetzt. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat, wobei drei der Tatverdächtigen in einen Zug nach Reutlingen eingestiegen sein sollen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der von einem Zeugen alarmierten Landespolizei konnten die Angreifer nicht mehr festgestellt werden. Der 22-Jährige wurde von hinzugerufenen Rettungskräften mit diversen Hämatomen und Abschürfungen sowie dem Verdacht einer Handfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um eine Gruppe junger Männer handeln. Einer von ihnen habe ein weißes T-Shirt und eine Jeans getragen und ein weiterer einen weißen Jogginganzug. Ein dritter Angreifer hat zudem offenbar eine "1312" Tätowierung am Oberarm. Zeugen werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

