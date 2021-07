Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Erpresser vorläufig festgenommen

Esslingen am Neckar (ots)

Zwei Männer im Alter von 24- und 33 Jahren sind am gestrigen Mittwochabend von zivilen Bundespolizisten am Esslinger Bahnhof vorläufig festgenommen worden, nachdem sie versucht haben, einen 32-jährigen Mann zu erpressen. Nach bisherigem Ermittlungsstand vergaß der spätere Geschädigte am Mittwochmorgen offenbar sein Smartphone im Wert von ca. 1000 Euro auf einer Wartebank des Esslinger Bahnhofs und konnte es bei einer späteren Absuche nicht wiederfinden. Bei einem selbst getätigten Anruf auf seinem Mobiltelefon meldeten sich zwei bis dahin unbekannte Männer und forderten für eine Herausgabe des Telefons wohl 300 Euro Bargeld. Der Geschädigte stimmte einer Geldübergabe zunächst zu, informierte im Anschluss jedoch die Bundespolizei über den Vorfall. Eine fingierte Geldübergabe gegen 18:30 Uhr wurde sodann von zwei zivil gekleideten Bundespolizisten überwacht, welche die mutmaßlichen Erpresser noch vor Ort am Esslinger Bahnhof mit Unterstützung uniformierter Kollegen vorläufig festnahmen und die 24- und 33-jährigen syrischen Staatsangehörigen anschließend der Landespolizei übergaben. Gegen die beiden bereits polizeibekannten Männer wird nun wegen des Verdachts der Unterschlagung und versuchten Erpressung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell