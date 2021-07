Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Am Boden Liegender geschlagen und getreten

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 32-Jährigen ist es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (04.07.2021) am Ludwigsburger Bahnhof gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es bereits kurz zuvor zwischen einem 25 Jahre alten tunisischen Staatsangehörigen, dessen vier bislang unbekannten männlichen Begleitern und dem später geschädigten 32-Jährigen in einer nahegelegenen Gaststätte zu einer ersten Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 03:00 Uhr traf die tatverdächtige Gruppe am Bahnsteig 1 wieder auf den 32-Jährigen, wo sie ihn offenbar gemeinsam mit Schlägen angriffen, sodass dieser wohl zu Boden stürzte. Die fünf Tatverdächtigen sollen im weiteren Verlauf jedoch nicht vom dem am Bahnsteig liegenden Mann abgelassen, sondern weiterhin mehrfach auf seinen Oberkörper und Kopf eingeschlagen- sowie getreten haben. Beim Eintreffen der von Zeugen alarmierten Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei konnten vier der mutmaßlichen Täter über die Unterführung flüchten, der bereits polizeibekannte 25-Jährige wurde allerdings noch am Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Geschädigte 32-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere leichte Verletzungen im Gesicht sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde im Anschluss von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den 25-Jährigen und seine vier Begleiter ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

