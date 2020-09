POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Einbrecher kamen am helllichten Tag

Ein Einfamilienhaus in Bretzfeld-Bitzfeld wurde am Donnerstagnachmittag zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16.40 Uhr waren der oder die Täter in das Haus in der Hegelstraße gelangt. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räume und entwendeten eine größere Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um die Hegelstraße machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Auf der Bundesstraße 19 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, nach welchem der Verursacher sich einfach aus dem Staub machte. Ein 35-Jähriger war gegen 14 Uhr in seinem Mercedes auf der Bundesstraße von Künzelsau in Richtung Gaisbach unterwegs, als er vom Fahrer eines anderen Mercedes überholt wurde. Beim Überholvorgang streifte der Unbekannte mit seinem Wagen die linke Fahrzeugseite des vorausfahrenden Autos. Anstatt anzuhalten und sich um die Abwicklung des Unfalls zu kümmern, fuhr der Verursacher jedoch einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

