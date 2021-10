Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Hochwertiger Anhänger fehlt

Seit Dienstag sucht die Polizei einen Anhänger, der in den Abendstunden in Ehrenstein wegkam.

Ulm (ots)

Der zweiachsige Anhänger gehört einer Firma, die ihn auf einer Baustelle in der Oberberghofstraße / Konrad-Röntgen-Straße geparkt hatte. Auf dem Anhänger sind ein Elektrokompressor und ein Dieselkompressor der Marke "Kaeser" montiert. Am Mittwoch bemerkten die Beschäftigten, dass Unbekannte den Spezialanhänger mit dem Kennzeichen MA - AP 19 am Vortag gestohlen haben. Das muss zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr gewesen sein. Jetzt sucht die Blausteiner Polizei (Tel. 07304/80370) den Anhänger des Herstellers "Eduards".

Die Polizei rät, Fahrzeuge immer zu sichern. Das ist selbst bei Anhängern möglich. Auch die Straßenverkehrsordnung fordert diese Sicherung. Mehr Tipps zum Schutz gegen Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

