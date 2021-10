Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Audi stößt mit RTW zusammen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 20.45 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem Audi in der Schwabstraße. An der Kreuzung Heininger Straße / Ulmer Straße wollte er geradeaus in die Ulmer Straße. Zeitgleich näherte sich von der Heininger Straße aus ein Rettungswagen mit Sondersignalen dem Kreuzungsbereich. Zeugen wollen gesehen haben, dass der Fahrer des Audi noch beschleunigte als seine Ampel auf Gelb schaltete. Die 36-Jährige Fahrerin des Rettungswagens war bereits in die Kreuzung eingefahren. Der Fahrer des Audi prallte in weiterer Folge dem Rettungsdienstfahrzeug in das Heck. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen dauern an.

+++++++ 2069308

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell