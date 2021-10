Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall wegen Überholmanöver

Trotz Gegenverkehr überholte eine 42-Jährige am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Heininger Straße. Die 42-Jährige fuhr in Richtung Heiningen. Kurz nach der Eichertstraße überholte die Fahrerin des Opel an einer unübersichtlichen Stelle einen unbekannten roten Kleinwagen. Ein entgegenkommender 22-Jähriger mit seinem Mercedes musste deswegen eine Vollbremsung machen. Ein hinter dem Mercedes fahrender 24-Jähriger konnte nicht mehr anhalten und prallte dem Mercedes in das Heck. Der 24-jährige VW Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) sucht nach dem Fahrer des roten Kleinwagens als Zeugen.

