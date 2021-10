Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Sieben Verletzte bei Unfall

Rückwärts fahrend hat sich eine Frau am Mittwoch auf der B30 bei Appendorf gefährlich verhalten.

Ulm (ots)

Die 42-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Fahrt in Richtung Ravensburg, berichtet die Polizei. Kurz hinter Biberach habe sie die Ausfahrt Appendorf verpasst, so die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler. Deshalb sei die Frau mit ihrem Audi auf der dreispurigen Straße rückwärts gefahren. Ein Opelfahrer hinter ihr erkannte die Gefahr rechtzeitig und bremste. Hinter ihm kam ein Mercedes. Der Fahrer dieses Kastenwagens konnte nicht mehr halten und rammte den Opel. Der wurde auf die Gegenspur gegen einen Skoda geschleudert. Der Kastenwagen selbst stieß noch gegen den Audi. Im Audi der 42-Jährigen erlitten die Fahrerin und zwei Kinder leichte Verletzungen. In den anderen drei Fahrzeugen wurden vier Personen schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie in Kliniken. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Diese Ermittlungen soll ein Gutachter unterstützen. Die 42-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Im Verlauf des Verfahrens wird sie auch um ihrem Führerschein bangen müssen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die B30 über Stunden vollständig gesperrt werden.

+++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell