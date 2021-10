Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb ertappt

Zweimal klaute ein 33-Jährige Waren am Dienstag im gleichen Geschäft.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr sah ein Zeuge wie der 33-Jährige verschiedene Werkzeuge in seinen Rucksack steckte. Auch eine Jacke nahm er an sich. Danach gelang dem 33-Jährigen die Flucht bevor der Zeuge ihn aufhalten konnte. Etwa 10 Minuten später kehrte der Dieb zurück und betrat das Geschäft. Erneut steckte er Werkzeuge in seinen Rucksack und nahm eine weitere Jacke an sich. Diesmal konnte der Ladendetektiv ihn festhalten und den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

