Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Koblenz, Metternich (ots)

Am späten Morgen des 02.07.2021 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Koblenz in der Trier Straße. Der geparkte PKW einer Kundin wurde durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren rechten Seite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Geschädigte stellte den Schaden erst später fest und meldete den Unfall der Polizeiinspektion Bendorf.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell