POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Mit Auto auf abgestellten Anhänger aufgefahren

Heidelberg-Weststadt (ots)

Eine 31-Jährige aus Heidelberg ist mit ihrem Renault Clio am Montag um 21 Uhr auf der Eppelheimer Straße in östliche Richtung unterwegs gewesen, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen am Straßenrand auf Höhe einer Tankstelle geparkten Anhänger auffuhr. Dabei verletzte sich die Fahrerin, die sich später selbst ins Krankenhaus begab. An dem Anhänger entstand ein Schaden von rund 500, am Auto von rund 8000 Euro. Auch ob der Anhänger korrekt abgestellt war, wird noch ermittelt.

