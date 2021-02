Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Annweiler

Annweiler (ots)

In der Zeit vom 01.02.21 bis zum 02.02.21 sowie an daran angrenzenden Tagen besprühte ein bislang unbekannter Täter bzw. eine noch unbekannte Tätergruppe mehrere Häuser- und Garagenwände vorwiegend im Stadtgebiet von Annweiler mit Farbschmierereien . Insbesondere sind Wände in der Landauer Str., der Bürgermeister-Stöcklein-Str. und rund um den Ambert-Park betroffen. An den verschiedenen Örtlichkeiten wurden Schriftzüge aus der Graffiti-Szene mit schwer zu entfernender Farbe aufgesprüht. Der Sachschaden, welcher an den bislang bekannten Tatorten zu beklagen ist, beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Häufig zeigen die Schmierereien Motive aus der Anonymus- und Hackerszene wie "we are legion" , "911" oder andere Unmutsäußerungen im Zusammenhang mit rechtsstaatlichen Prinzipien, weshalb die Polizei hier von einem jugendlichen, in der näheren Umgebung wohnenden Täter/Täterklientel ausgeht. Überwiegend wurde offensichtlich graue Sprayfarbe verwendet. Ob die am Ort aufgefundenen Tags Rückschlüsse auf die Identität des Sprayers zulassen, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Außerdem wird die zielgerichtete Streifentätigkeit im Stadtgebiet Annweiler anlassbezogen intensiviert. Die Polizei Annweiler bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06346-964619. Geschädigte Eigentümer haben neben der telefonischen Mitteilung an die Polizei auch die Möglichkeit, die Strafanzeige per Online-Anzeige zu erstatten.

