Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - alkoholisierter Autofahrer mit verbotenem Messer

Germersheim (ots)

Gestern Abend erblickten Germersheimer Polizisten auf ihrer Streifenfahrt in der Josef-Probst-Straße einen unsicher fahrenden BMW Fahrer. Bei der Kontrolle war die Ursache dafür schnell gefunden. Der 52- jährige Fahrer war nämlich so stark alkoholisiert, dass er nicht mal mehr einen Alkoholtest durchführen konnte. Daher wurde ein Arzt verständigt, der ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnahm. Zu allem Überfluss stellte sich dann noch heraus, dass der Mann zudem keinen Führerschein besitzt. Weil er auch noch ein verbotenes Messer dabeihatte, erwartet ihn dafür zusätzlich noch eine entsprechende Anzeige. Bis zu seiner Ausnüchterung verbrachte der Autofahrer die Nacht dann in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

