Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein E-Mountainbike der Marke Corratec, Modell E-Power X-Vert Expert LTD Gent, in den Farben Schwarz, Grau und Neongelb ist am Sonntag in Laudenbach gestohlen worden. Der 63-jährige Eigentümer hatte sein markantes Rad unbeaufsichtigt nur einen kurzen Moment um etwa 15.30 Uhr in der Danziger Straße vor der Tür einer Elektrofirma abgestellt. Als er zurückkam, war das Rad weg. Wer Hinweise zum Verbleib des Rads oder zum Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeiposten Hemsbach unter Telefon 06201/71207.

