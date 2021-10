Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbruch in Firma

Beute machten Einbrecher von Montag auf Dienstag in Ebersbach an der Fils.

Ulm (ots)

Zwischen 16 und 6.30 Uhr begaben sich Unbekannte in die Daimlerstraße. An einem Bürogebäude drückten sie ein gekipptes Fenster auf. Im Innern suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden EDV-Geräte, die sie mitnahmen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ebersbach (Tel.07163/10030) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tage werden wieder kürzer und es ist länger dunkel. Besonders zu dieser Jahreszeit ist Vorsicht in den eigenen vier Wänden geboten. Um sich vor Einbrechern zu schützen gibt es unter anderem folgende Hinweise zu beachten. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Schließen Sie ebenfalls gekippte Fenster und Türen. Öffnen Sie ihre Rollläden tagsüber um Ihre Abwesenheit nicht zu signalisieren. Beachten Sie außerdem, dass die Haustüre niemals nur zugezogen werden sollte, sondern mindestens einmal mit dem Schlüssel zugeschlossen werden sollte. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de. Sie können sich ebenfalls an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wenden, welche Sie in Biberach und Umgebung unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichen können.

