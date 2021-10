Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen - Pedelec vor Gaststätte gestohlen

Korbach (ots)

Den Aufenthalt eines Fahrradbesitzers in einer Gaststätte in der Wildunger Straße in Odershausen nutzte ein unbekannter Täter. Er entwendete ein vor der Gaststätte abgestelltes Pedelec. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer stellte sein Pedelec am Sonntagabend (3. Oktober) gegen 22.00 Uhr ungesichert vor der Gaststätte ab. Als er gegen 01.00 Uhr nach Hause wollte, musste er feststellen, dass sein Bike gestohlen worden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Bad Wildungen, die nun Zeugen sucht.

Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein E-Mountain-Bike der Marke "Haibike" in den Farben blau und gelb im Wert von etwa 1.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell