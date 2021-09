Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter - Scheibe an Auto eingeschlagen, Jacke gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Peugeot in der Enser Straße in Vöhl-Dorfitter ein. Der Täter entwendete eine Regenjacke im Wert von etwa 20 Euro. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

