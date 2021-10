Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Kondomautomat aufgebrochen

Korbach (ots)

Auf Kondome und Bargeld hatten es Unbekannte in Korbach abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sie brachen gewaltsam einen Kondomautomaten an der Einmündung Am Stege / Flechtdorfer Straße auf. Aus dem Automaten stahlen sie Kondome und Bargeld, die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 150 Euro. Die Tatzeit steht noch nicht fest, die Straftat wurde am Freitagabend festgestellt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell