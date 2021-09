Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand ohne Personen- und Gebäudeschaden im Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus - Korrektur

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag (20.09., 00.05 Uhr) ereignete sich ein Brand innerhalb des Krankenhauses St. Vinzenz in Rheda-Wiedenbrück. Aus bislang ungeklärtem Grund geriet ein mobiles Elektronikgerät in einem Kellerraum in Brand. Dieses verursachte eine größere Rauchentwicklung. Ein kurzer Brandangriff seitens der eingesetzten Feuerwehr konnte das Feuer sehr schnell löschen. Im Nachgang wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht. Als Vorsichtsmaßnahme wurden umliegend belegte Krankenzimmer geräumt und die Patienten auf andere Zimmer im gleichen Krankenhaus umgelegt. Die Kriminalpolizei Gütersloh hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

