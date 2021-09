Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Versmold- Peckeloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Samstag, 18.09.2021, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich in Versmold auf der Kreuzung Greffener Straße/ Langer Weg ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 34jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Pkw, BMW, die Greffener Straße in Richtung Versmold. Im Fahrzeug befand sich außerdem seine 5jährige Tochter. Der 34jährige beabsichtigte nach links in die Straße Langer Weg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, Volvo, eines 43jährigen Mannes aus Warendorf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der 43jährige Mann aus Gütersloh lebensgefährlich verletzt. Die beiden Insassen des BMW wurden schwerverletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert. Zur medizinischen Erstversorgung wurde u.a. ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Greffener Straße komplett gesperrt. Beide Pkw wurden stark beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

