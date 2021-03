Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in ein Versicherungsbüro in der Talstraße in Wehr einzubrechen. Am Sonntag, 14.03.2021, wurden an der Eingangstüre frische Hebelspuren entdeckt. Das Schließblech und der Türgriff waren beschädigt. Die Einbrecher kamen aber nicht in die Geschäftsräume. Am Freitag, 12.03.2021, war die Türe noch in Ordnung. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

