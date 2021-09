Polizei Gütersloh

POL-GT: Kind bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Donnerstag vergangener Woche (09.09., 16.00 Uhr) kam es in der unmittelbaren Nähe einer Kindertagesstätte zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen lief auf die Straße und stieß gegen einen VW Touareg, mit welchem eine 31-jährige Frau die Straße Am Bühlbusch entlang fuhr. Weiterhin geben Zeugen an, dass es unmittelbar nach dem ersten Zusammenstoß zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Kind und einem derzeit noch unbekannten Auto eines Mannes gekommen sein soll. Diese Aussagen konnten bislang nicht verifiziert werden. Der Fahrer des unbekannten Wagens soll sich ebenfalls kurz an der Unfallstelle aufgehalten haben, bevor er weiterfuhr. Der Pkw soll silber/ grau gewesen sein. Zudem sprachen Zeugen von einem Anhänger an dem Pkw. Der Fahrer wurde als älterer Mann beschrieben.

Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem Fahrer des silberfarbenen Fahrzeugs geben? Hinweise und Angaben dazu kann die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell