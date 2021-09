Polizei Gütersloh

POL-GT: 64-jähriger bei Gartenarbeiten von unbekannten verletzt.

Gütersloh (ots)

Rietberg - (RB) - Am Freitagnachmittag gegen 17:44 Uhr wurde die Polizei zu einer verletzten Person in Rietberg am Pulverdamm gerufen. Ein 64-jährige hatte zuvor bei Gartenarbeiten einen Schmerz im Schulterbereich verspürt. Er dachte zunächst, dass er von einer Wespe oder einem ähnlichen Insekt gestochen worden sei. Wenige Minuten später verspürte er den gleichen Schmerz erneut. Als ein Nachbar sich den Rücken des Herrn ansah, sah er zwei kleine aber deutliche Schwellungen im Rückenbereich. In der Oberbekleidung des Verletzten waren zwei Löcher an den entsprechenden Stellen. Der Rücken des Mannes wies keine offenen Verletzungen auf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, geht die Polizei davon aus, dass jemand mit einer Luftdruckwaffe oder etwas ähnlichem auf den Mann geschossen hat. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Jedoch wurde er vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Pulverdamm in Rietberg gemacht? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Kreis Gütersloh entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell