POL-MA: Wiesloch: Mit Handy in der Hand, aber ohne Führerschein in der Tasche erwischt

Wiesloch (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Wiesloch gegen eine 33-jährige Frau.

Sie steht im Verdacht, am Samstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, mit ihrem Auto in der Wieslocher Innenstadt unterwegs gewesen zu sein, obwohl sie in einem Strafverfahren die Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte.

Eine Streife wurde auf die Frau aufmerksam, als sie während der Fahrt ihr Handy in der Hand hielt, worauf sie in der Ringstraße kontrolliert wurde. Während sich eine Handynutzung nicht betätigte, wird die 33-Jährige nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

