Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit weiterem Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots)

Vor einer Eisdiele in Bruchsal kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer streifte beim Vorbeifahren einen 83-jährigen Radfahrer in der Werner-von-Siemens-Straße. Dies brachte den älteren Mann zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte vermeintliche Unfallverursacher flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Melissa List, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell