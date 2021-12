Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Rollerfahrer zu, als er am Mittwochmorgen auf der John-Deere-Straße gegen einen Lkw fuhr.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der 53-Jährige gegen 06:45 Uhr auf der John-Deere-Straße in Richtung Dittmannswiesen. Aus noch bislang unbekannter Ursache prallte er mit seinem Roller gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. In der Folge stürzte der 53-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Am Roller entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe