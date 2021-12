Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall an der Schwarzwaldstraße

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen und zwei kaputte Autos sind die Bilanz eines Auffahrunfalls an der Schwarzwaldstraße am Dienstagnachmittag.

Ein 58-jähriger Mann musste gegen 16.15 Uhr mit seinem Seat an der roten Ampel an der Kreuzung Schwarzwaldstraße/ Ebertstraße warten. Beim Losfahren fuhr die hinter ihm wartende 42-jährige Dame mit ihrem BMW auf sein Auto auf. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.



