Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin ist es zu verdanken, dass ein Fahrraddieb am Dienstagabend beim Vierordtbad festgenommen werden konnte. Sie hatte die Polizei verständigt, nachdem sie einen jungen Mann beim Aufbrechen eines Fahrrades beobachtet hatte.

Die Dame sah gegen 20.30 Uhr einen Mann, der sich in auffälliger Art und Weise an den am Fahrradständer vor dem Vierordtbad abgestellten Fahrrädern zu Schaffen machte. Nach bisherigen Erkenntnissen montierte er den Fahrradsattel eines der Fahrräder ab und versuchte damit, das Schloss eines weiteren Fahrrads aufzubrechen.

Der 20-Jährige wurde durch Polizeibeamte auf frischer Tat am Tatort festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er wird angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

