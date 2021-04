Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn sorgte bei Kaufungen für Vollsperrung der B 7: Auto- und LKW-Fahrer schwer verletzt; rund 22.000 Sachschaden

Kassel (ots)

Bundesstraße 7 (Landkreis Kassel): Am heutigen frühen Dienstag ereignete sich bei Kaufungen auf winterglatter Straße ein Unfall auf der B 7. Nach ersten Meldungen der am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost soll es sich um einen witterungsbedingten Unfall nach Abkommen von der Fahrbahn in den Gegenverkehr gehandelt haben, an dem offenbar drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine beteiligte PKW-Fahrerin und ein Fahrer eines Kleintransporters erlitten offenbar schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, sodass beide in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Dabei sei die PKW-Fahrerin von ihrem Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn gelangt, wo es mit einem entgegenkommenden LKW sowie einem Kleintransporter zur Kollission kam. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 7 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr konnte über die angrenzenden Ortsteile umgeleitet werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war es um 07:16 Uhr zwischen dem Ortsteil Oberkaufungen und Helsa zu dem Unfall gekommen. Eine 20-Jährige aus Kassel war mit ihrem VW Golf die B 7 von Kassel aus in Richtung Helsa unterwegs, kam bei den winterlichen Bedingungen und Straßenglätte von ihrem Fahrstreifen nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei soll ihr VW Golf mit Sommerreifen ausgestattet gewesen sein. Der dort in Richtung Kassel entgegenkommende LKW, des glücklicherweise unverletzt gebliebenen 54-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, kollierte mit dem VW Golf beim Vorbeifahren, sodass beide Fahrzeuge an den Längsseiten beschädigt wurden. Der dem Sattelzug folgende Kleintransporter hatte bereits zum Überholen des LKW angesetzt und so kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf. Der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert.

Der VW Golf und der Ducato Maxi Kleintransporter waren erheblich beschädigt worden. Am VW Golf entstand nach Schätzung der Beamten Totalschaden mit ca. 2.500 Euro Schadenshöhe. Am Kleintransporter entstand ebenfalls Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 15.000 Euro beziffert. An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. Der Pkw und auch der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Gegen 09:10 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell