Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 63.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Stadtgrabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 08.50 Uhr in der Stadtgrabenstraße in Böblingen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 63.000 Euro entstand. Ein 86 Jahre alter Mazda-Lenker, der in Richtung der Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs war, wollte rückwärts in eine Parklücke parallel der Fahrbahn einparken. Hierbei verwechselte er vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte den automatikgetriebenen Mazda rückwärts. Der PKW prallte zunächst gegen eine Laterne und anschließend gegen eine Gebäudefassade. Im dem Gebäude befindet sich ein Lebensmittelgeschäft. Der 86-Jährige beschleunigte anschließend erneut und fuhr nun vorwärts gegen eine weitere Straßenlaterne, die er vor sich her schob, und einen geparkten Toyota. Der Mazda touchierte im weiteren Verlauf einen Baum. Die Fahrt endete letztlich an der Hauswand eines Geldinstituts. Der 86-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell