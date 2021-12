Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht auf der L 1182

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 09:00 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen den Stadtteilen Merklingen und Hausen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg weitere Zeugen. Ein 70 Jahre alter Porsche-Lenker war auf der L 1182 in Richtung Hausen unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve ein unbekannter Pkw-Lenker entgegenkam und hierbei mutmaßlich die Kurve schnitt. Um eine Kollision zu verhindert, wich der Porsche-Lenker nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte, an dessen Fahrzeug sich ein Stuttgarter Kennzeichen (S-) befunden haben soll, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

