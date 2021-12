Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Gefährliche Körperverletzung nach Adventskranzbrand

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gegen eine 31-jährige Frau, die am Samstag gegen 18:25 Uhr eine 43-jährige Nachbarin in einem Wohnhaus in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz mit einem Küchenmesser attackiert haben soll. Zugrunde lag nach ersten Erkenntnissen ein in Brand geratener Adventskranz. Eine 43-Jährige hörte zunächst die Warntöne eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung. Durch ein Fenster konnte die 43-Jährige einen brennenden Adventskranz feststellen. Unter Hinzuziehung zweier weiterer Nachbarn kletterte sie über das Fenster in die Wohnung und löschte das Feuer mit einem Eimer Wasser. Die 31-jährige Bewohnerin, die in einem Nebenzimmer mutmaßlich geschlafen hatte, bemerkte die Personen in ihrer Wohnung und es entwickelte sich sofort ein Streit. In der Küche nahm die 31-Jährige dann wohl ein Messer, mit dem sie die 43-Jährige mutmaßlich leicht verletzte. Ein 61-jähriger Nachbarn konnte der 43-Jährigen das Messer abnehmen und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz konnten alle Beteiligte antreffen. Diese waren augenscheinlich alle stark alkoholisiert. Die 43-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Die Ermittlungen dauern an.

