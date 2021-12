Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Rädersatz aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein Satz Sommerreifen inklusive Felgen wurde am Sonntag zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr aus einer Tiefgarage im Murmelweg in Schwieberdingen gestohlen. Das Diebesgut lagerte auf einem der Stellplätze und war mit einer Kette und einem Schloss gesichert. Wie sich der noch unbekannte Täter Zugang in die Garage verschafft hat, steht derzeit noch nicht fest. Der Wert des Rädersatzes dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

