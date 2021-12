Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fensterscheiben an Schule eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 11:40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand zwei Fenster einer Schule in der Hasenbergstraße in Gerlingen ein. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro verursacht. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07156 4352-0 zu melden.

