Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag wurden an den Gebäuderückseiten der Schwimmhalle sowie der angrenzenden Kindertagesstätte in der Klingenstraße in Affalterbach großflächige Farbschmierereien festgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar wurden eine Vielzahl unterschiedlichster Kritzeleien und "Tags" gezählt. Der Sachschaden wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

