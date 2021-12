Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Köngen: Lkw-Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 01:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Richtung München zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzugs streifte im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen mutmaßlich zunächst einen weiteren Lkw, der auf dem Standstreifen stand. Im weiteren Verlauf beschädigte der Fahrer mit seinem Gespann zwei Warnbaken und mehrere Schilderständer. Er kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Betonwand, zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Vermutlich beim Versuch gegenzulenken, geriet er nach links und beschädigte mehrere Leitplankenelemente. Letztlich kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und dort zum Stehen. Das Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers, der den Schilderständern nicht mehr ausweichen konnte, wurde ebenfalls noch leicht beschädigt. Der 47-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise liegt eine medizinische Ursache dem Unfall zu Grunde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

