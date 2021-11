Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: LKW an sich schließender Schranke hängengeblieben - LKW flüchtet

Freiburg (ots)

Den Bahnübergang in der Neue Straße überquerte am Freitag, 26.11.2021 gegen 12.20 Uhr ein Lkw-Fahrer, obwohl die Schranke sich gerade am Schließen war. Die Schranke soll dabei am Auflieger des LKWs hängen geblieben sein. Zusammen mit einem Zeugen löste der Lkw-Fahrer die Schranke von seinem Gefährt und fuhr wieder an. Die Schranke blieb aber wieder hängen und wurde beim Anfahren vom Auflieger abgerissen. Der Lkw entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Durch einen weiteren Zeugen konnte das ausländische Kennzeichen abgelesen werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

