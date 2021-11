Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Firmenscheibe mit zwei Steinen eingeschlagen

Freiburg (ots)

Mit zwei Steinen wurde am Samstag, 27.11.2021 gegen 23.15 Uhr die Schaufensterscheibe einer Firma in der Hohe-Flum-Straße eingeworfen. Ein Zeuge konnte sehen, wie eine Person wegrannte. Die flüchtende Person hatte eine dunkle Jacke und eine Jeans an, eine unauffällige Größe und Statur. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/tb

