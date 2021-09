Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher mit nicht zugelassenem E-Scooter verletzt sich leicht

Hagen-Vorhalle (ots)

Montag (20.09.2021) gegen 20.30 Uhr verletzte sich ein 16-Jähriger leicht, als er mit seinem E-Scooter mit einem Audi zusammenstieß. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Schwerter Straße. Als er sein Fahrzeug wenden wollte, prallte der Heranwachsende gegen die linke Fahrzeugseite. Er war auf der Eckeseyer Straße aus Richtung Schwerter Straße kommend unterwegs und hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der 16-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Diesbezüglich wurde wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes eine Anzeige gefertigt. Der Sachschaden an dem Audi sowie am E-Scooter wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (arn)

