Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Johanniskirchplatz nahm die Polizei am Montag (20.09.2021) einen Randalierer in Gewahrsam. Der 36-Jährige hatte mehrere Personen angepöbelt und Streit gesucht. Als die Polizei hinzukam teilte er den Beamten mit, dass er die Örtlichkeit nicht verlassen möchte. Er äußerte zudem, dass er auch einer körperlichen Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen würde. Die Beamten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Hagener zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten in Gewahrsam. (arn)

