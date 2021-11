Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brennende Papiertonne - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Schwelbrand in seiner blauen Papiertonne entdeckte am Sonntag, 28.11.2021 gegen 11.00 Uhr ein 70 Jahre alter Mann in der der Austraße. Er löschte den Brand eigenständig. Es wird vermutet, dass Unbekannte den Inhalt der Papiertonne angezündet haben. Die Papiertonne wurde dabei beschädigt. Diese stand in unmittelbarer Nähe zu einer Scheune und einen Stapel Holzscheiten. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

