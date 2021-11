Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall auf Schneematsch - zweimal Totalschaden

Auf Schneematsch kam am Samstag, 27.11.2021 gegen 12.20 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Seat in einer Rechtskurve ins Rutschen. Er geriet auf die linke Fahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Die 29 Jahre alte Opel-Fahrerin verletzte sich leicht, verzichtete aber auf das Hinzuziehen von einem Rettungsdienst. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von rund 15000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig auf beiden Seiten gesperrt werden.

